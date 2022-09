Assegno sociale, puoi chiederlo se non hai contributi: come funziona, requisiti e importi (Di venerdì 16 settembre 2022) Dal 1996 non c’è più la pensione sociale, ma l’Assegno sociale che può essere richiesto da chiunque abbia lavorato in nero. Purtroppo non si ha diritto alla pensione senza che siano stati pagati i contributi. La pensione di vecchiaia si ottiene solo con il pagamento di almeno 20 anni di contributi, che per alcune categorie possono diminuire a 15. L’Assegno sociale cos’è Si tratta di un Assegno che ha funzione assistenziale, ma non può essere riconosciuto a chi vive all’estero e non può essere trasferito a familiari superstiti, non gode del diritto di reversibilità. Per chi ha lavorato in nero come funziona Chiunque abbia raggiunto l’età pensionabile ma non ha mai lavorato o comunque ha lavorato in nero può fare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 settembre 2022) Dal 1996 non c’è più la pensione, ma l’che può essere richiesto da chiunque abbia lavorato in nero. Purtroppo non si ha diritto alla pensione senza che siano stati pagati i. La pensione di vecchiaia si ottiene solo con il pagamento di almeno 20 anni di, che per alcune categorie possono diminuire a 15. L’cos’è Si tratta di unche ha funzione assistenziale, ma non può essere riconosciuto a chi vive all’estero e non può essere trasferito a familiari superstiti, non gode del diritto di reversibilità. Per chi ha lavorato in neroChiunque abbia raggiunto l’età pensionabile ma non ha mai lavorato o comunque ha lavorato in nero può fare ...

