X Factor 2022 | Fedez | “Chiederò a mia moglie di non fare appelli | in passato hanno portato sfiga”

I giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico, Rkomi e la musicista e presentatrice Francesca Michielin hanno parlato della nuova edizione di X Factor 2022, il talent musicale più famoso della tv, dal 15 settembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. X Factor 2022 è tornato, lo show di punta Sky Original prodotto da Fremantle approda di nuovo sugli schermi in una veste tutta nuova, ma sopratutto con nuovi giudici chiamati a promuovere la musica e lo spettacolo ad alti livelli. Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Rkomi dovranno scegliere i membri delle loro squadre grazie a delle audition dove, finalmente, tornerà il pubblico in presenza: 12mila spettatori complessivi all'interno dell'Allianz Cloud di Milano, infatti, che saranno a tutti gli effetti ...

