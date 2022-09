Verso l’aggiornamento iOS 16.1 con percentuale batteria su altri iPhone (Di giovedì 15 settembre 2022) Da pochissimi giorni a questa parte è ufficiale l’arrivo sul mercato di iOS 16, ma a quanto pare dobbiamo proiettarci già Verso l’aggiornamento iOS 16.1. Il motivo è banale, in quanto nella serata di mercoledì ha visto la luce la prima beta che fa tornare alla ribalta il delicato tema della percentuale della batteria da mostrare a bordo di alcuni iPhone. Come stanno le cose? Effettivamente, come riportato di recente con altri articoli, in tanti si sono detti perplessi per la mancata apparizione di questa funzione, ritenuta basilare ed indispensabile nell’ambito dell’utilizzo quotidiano del proprio device. AttraVerso l’aggiornamento iOS 16.1 vedremo la percentuale batteria su altri ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 settembre 2022) Da pochissimi giorni a questa parte è ufficiale l’arrivo sul mercato di iOS 16, ma a quanto pare dobbiamo proiettarci giàiOS 16.1. Il motivo è banale, in quanto nella serata di mercoledì ha visto la luce la prima beta che fa tornare alla ribalta il delicato tema delladellada mostrare a bordo di alcuni. Come stanno le cose? Effettivamente, come riportato di recente conarticoli, in tanti si sono detti perplessi per la mancata apparizione di questa funzione, ritenuta basilare ed indispensabile nell’ambito dell’utilizzo quotidiano del proprio device. AttraiOS 16.1 vedremo lasu...

ArmandaGelsomin : RT @EAitalia: Oggi, si va verso est ?? Il Circuito Internazionale di Shanghai è ora disponibile per tutti i giocatori di #F122game come aggi… - EAitalia : Oggi, si va verso est ?? Il Circuito Internazionale di Shanghai è ora disponibile per tutti i giocatori di #F122game… - vitadafanboy : ho fatto l’aggiornamento ad ios 16 e ora le notifiche sputano dal basso verso l’alto - cheaterbag : RT wireditalia 'Oggi verso le 19 scatta l'update al nuovo sistema operativo per iPhone, ecco tutto ciò che c'è da s… - MilenaLazzaroni : RT @wireditalia: Oggi verso le 19 scatta l'update al nuovo sistema operativo per iPhone, ecco tutto ciò che c'è da sapere -