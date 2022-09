Tennis: Roger Federer, i record. Numeri di una leggenda (Di giovedì 15 settembre 2022) Le cose più comuni di Roger Federer che si dicono, in termini Numerici, sono sostanzialmente le stesse: 20 tornei del Grande Slam vinti, 310 settimane al numero 1 del mondo, 103 tornei conquistati, 8 successi a Wimbledon. Ma questi sono solo quattro aspetti di qualcosa di molto più ampio, di una carriera che sembrava non voler finire mai. E che, invece, un finale deve pur averlo. A Londra, in un luogo che ha costituito parte della sua leggenda, la O2 Arena. Le 237 settimane consecutive passate da Federer in vetta al ranking ATP, dal 2 febbraio 2004 al 18 agosto 2008, quando Rafael Nadal, sulla spinta della doppietta Roland Garros-Wimbledon, lo ha superato, sono record assoluto. Nessuno è ancora andato lontanamente vicino a superare questo dato, a differenza delle 310 settimane totali ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 settembre 2022) Le cose più comuni diche si dicono, in terminici, sono sostanzialmente le stesse: 20 tornei del Grande Slam vinti, 310 settimane al numero 1 del mondo, 103 tornei conquistati, 8 successi a Wimbledon. Ma questi sono solo quattro aspetti di qualcosa di molto più ampio, di una carriera che sembrava non voler finire mai. E che, invece, un finale deve pur averlo. A Londra, in un luogo che ha costituito parte della sua, la O2 Arena. Le 237 settimane consecutive passate dain vetta al ranking ATP, dal 2 febbraio 2004 al 18 agosto 2008, quando Rafael Nadal, sulla spinta della doppietta Roland Garros-Wimbledon, lo ha superato, sonoassoluto. Nessuno è ancora andato lontanamente vicino a superare questo dato, a differenza delle 310 settimane totali ...

