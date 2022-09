Salvati i fuochi, ora pensiamo alla Musica (Di giovedì 15 settembre 2022) di Olga Chieffi “Ma neanche le bande suoneranno durante la processione? E i poveri portatori come faranno ad ultimare la loro fatica?” E’ stato questo il pensiero un po’ di tutti i salernitani all’annuncio che due simboli della Festa del Santo Patrono fossero in bilico, la Musica delle bande e i fuochi pirotecnici, per rosso fisso delle casse comunali. Achille Campanile, in uno dei suoi “Scritti Stravaganti”, consigliava alle amministrazioni comunali, di eliminare i filobus e di far sfilare per le strade cittadine le bande: seguendo una banda o una fanfara si può arrivare dove si vuole, senza fatica. Immaginiamo sia così anche per i portatori delle sei statue che attraversano le vie del centro storico di Salerno, in occasione della solenne processione del 21 settembre, i quali sono seguiti in genere da ben quattro bande. Quest’anno poi affrontare un ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 15 settembre 2022) di Olga Chieffi “Ma neanche le bande suoneranno durante la processione? E i poveri portatori come faranno ad ultimare la loro fatica?” E’ stato questo il pensiero un po’ di tutti i salernitani all’annuncio che due simboli della Festa del Santo Patrono fossero in bilico, ladelle bande e ipirotecnici, per rosso fisso delle casse comunali. Achille Campanile, in uno dei suoi “Scritti Stravaganti”, consigliava alle amministrazioni comunali, di eliminare i filobus e di far sfilare per le strade cittadine le bande: seguendo una banda o una fanfara si può arrivare dove si vuole, senza fatica. Immaginiamo sia così anche per i portatori delle sei statue che attraversano le vie del centro storico di Salerno, in occasione della solenne processione del 21 settembre, i quali sono seguiti in genere da ben quattro bande. Quest’anno poi affrontare un ...

Tommaso25904390 : Perché per me l'unica gente possibile sono i pazzi, quelli che sono pazzi di vita, pazzi per parlare, pazzi per ess… -