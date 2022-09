Ritiro Federer | Wintour rivela | ' Mi disse che'

(Di giovedì 15 settembre 2022) "Quando il mio amico ed eroe Rogermi ha detto che si sarebbe ritirato dal tennis il mio cuore ha perso un battito. C'era la tristezza di sapere che non avrei più avuto l'eccitazione di ...

Eurosport_IT : Quel momento è arrivato e noi non siamo pronti. Roger Federer saluterà il tennis dopo la Laver Cup ????… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ROGER FEDERER ANNUNCIA IL RITIRO 'La Laver Cup sarà il mio ultimo torneo. È stata un'avventura inc… - DAZN_IT : #Federer annuncia il ritiro ?? Grazie di tutto, Roger. ?? #DAZN - ilmanifesto : Roger Federer, la leggenda del tennis, vincitore di 20 Slam, ha annunciato il suo ritiro a 41 anni dopo la Rod Lave… - aripado00 : RT @perchetendenza: #Federer: Perché ha annunciato il suo ritiro dal tennis agonistico -

... quotata al Nyse dal settembre dello scorso anno, perde il 3,5% dopo aver iniziato la giornata in rialzo; tra i suoi soci c'e' il tennista Roger, che oggi ha annunciato ildalle ..."Mi ha detto recentemente che l'aspetto positivo del suosarebbe stata la possibilità di ... Una conferma di quanto il carisma, lo stile diabbiano trasceso i confini del suo sport. "..."Quando il mio amico ed eroe Roger Federer mi ha detto che si sarebbe ... La direttrice di Vogue ha rivelato anche una delle motivazioni del ritiro dello svizzero. "Mi ha detto recentemente ...Roma, 15 set. - (Adnkronos) - "Roger è stato uno dei miei idoli e una fonte di ispirazione! Grazie per tutto quello che hai fatto per il nostro sport! Voglio ancora giocare con te! Ti auguro ...