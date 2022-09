Parlamento Ue “L' Ungheria una minaccia sistemica ai valori dell' Unione”

(Di giovedì 15 settembre 2022) STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – IlEuropeo condanna “i tentativi deliberati e sistematici del governo ungherese” volti a minare ieuropei e chiede di avanzare con la procedura'articolo 7. La mancanza di un'azione decisiva da parte'UE ha contribuito all'emergere di un “regime ibrido di autocrazia elettorale”, ovvero un sistema costituzionale in cui si svolgono le elezioni ma manca il rispetto di norme e standard democratici.Nel testoa relazione si afferma che isanciti dall'articolo 2 del Trattato sull'europea (tra cui la democrazia e i diritti fondamentali) si sono ulteriormente deteriorati grazie ai “tentativi deliberati e sistematici del governo ungherese”, aggravati dall'inazione'UE. Nel 2018, ...

