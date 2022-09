Mourinho: 'Roma, serve più cattiveria. Non voglio i tacchi da Belotti' (Di giovedì 15 settembre 2022) Roma - La Roma ritrova la vittoria anche in Europa League. Dopo i tre punti di Empoli la squadra di José Mourinho ha conquistato la vittoria anche in Europa con il successo per 3 - 0 sull'Helsinki ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 settembre 2022)- Laritrova la vittoria anche in Europa League. Dopo i tre punti di Empoli la squadra di Joséha conquistato la vittoria anche in Europa con il successo per 3 - 0 sull'Helsinki ...

