-Midtjylland-Lazio 5-1: tonfo dei biancocelesti in Europa (Di giovedì 15 settembre 2022) Oggi 15 settembre nello Stadio MCH alle re 18:45 si è disputata la partita -Midtjylland-Lazio valida per la fase a gironi di Europa League. Serata a tinte horror per la Lazio di Sarri che sono stati umiliati in Danimarca da un ottima Midtjylland. Vanno a segno per i padroni di casa: Paulinho, Kaba, Evander, Isaksen e Sviatchenko. L'unico gol segnato dagli ospiti porta la firma di Milinkovic Savic. Una vera batosta difficile da digerire. Midtjylland-Lazio: formazioni e dove vederla -Midtjylland-Lazio: formazioni ufficiali Midtjylland (4-3-3): Lossl, Thychosen, Sviatchenko, Dalsgaard, Paulinho, Olsson, Martinez, Evander, Isaksen, Kaba, Dreyer. Allenatore: Cabellas. Lazio (4-3-3): Provedel, ...

