Midtjylland Lazio 5-1: disfatta biancoceleste in terra danese (Di giovedì 15 settembre 2022) Alla Arena Herning, Midtjylland e Lazio si sfidano per la seconda giornata di Europa League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live disfatta totale della Lazio in terra danese. La squadra di Sarri viene surclassata dal Midtjylland con le reti di Paulinho, Kaba, Evander, Isaksen e Sviatchenko. Inutile la rete segnata da Milinkovic-Savic nella ripresa. Sintesi Midtjylland Lazio 5-1 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca! 4? Attacca la Lazio – Cerca di farsi vedere la Lazio con Felipe Anderson che va al cross, palla rimpallata in calcio d’angolo. Dal tiro dalla bandiera nessun pericolo per la porta danese. 8? Chance sprecata – Malinteso tra Pedro e Immobile, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 settembre 2022) Alla Arena Herning,si sfidano per la seconda giornata di Europa League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca livetotale dellain. La squadra di Sarri viene surclassata dalcon le reti di Paulinho, Kaba, Evander, Isaksen e Sviatchenko. Inutile la rete segnata da Milinkovic-Savic nella ripresa. Sintesi5-1 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca! 4? Attacca la– Cerca di farsi vedere lacon Felipe Anderson che va al cross, palla rimpallata in calcio d’angolo. Dal tiro dalla bandiera nessun pericolo per la porta. 8? Chance sprecata – Malinteso tra Pedro e Immobile, ...

