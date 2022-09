“L’ultimo Libro”, il romanzo apocalittico di Giancarlo Biserna (Di giovedì 15 settembre 2022) Giancarlo Biserna presenta un avvincente romanzo apocalittico a sfondo teologico in cui l’umanità, già stremata dalla pandemia di Covid19 e da una lunga guerra, deve fare i conti con un nuovo virus, dalla natura ineffabile e forse sovrumana. È il momento di scegliere da che parte stare: da quella della scienza o da quella della fede, ovvero dalla parte dei vaccini e delle guerre oppure dalla parte di San Pellegrino Laziosi, Santo forlivese di serie B, e di Padre David Maria Turoldo. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità. Leggi su 900letterario (Di giovedì 15 settembre 2022)presenta un avvincentea sfondo teologico in cui l’umanità, già stremata dalla pandemia di Covid19 e da una lunga guerra, deve fare i conti con un nuovo virus, dalla natura ineffabile e forse sovrumana. È il momento di scegliere da che parte stare: da quella della scienza o da quella della fede, ovvero dalla parte dei vaccini e delle guerre oppure dalla parte di San Pellegrino Laziosi, Santo forlivese di serie B, e di Padre David Maria Turoldo. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità.

LaVeritaWeb : Nel suo ultimo libro l’economista prende di petto le vere sfide della contemporaneità: la fluidità di genere, i sup… - oltrefoglia : leggendo l’ultimo libro di fairy oak in campeggio ovvero dove più di dieci anni fa avevo letto per la prima volta l… - RaiLibri : RT @RadioBullets: Oggi, per *Un libro sul comodino*, @ValentinaBarile parla dell’ultimo libro di #MarcoFrittella insieme all’autore, “L’oro… - IlBarone_Siculo : L'ultimo libro che avete letto? Io il Sussidiario. - luigialespina : E poi il giorno dopo l'uscita del nuovo libro L'Ultimo Ordine (che vi aspetta in Libreria e online) arriva la comun… -