Lazio, Sarri: «Presuntuosi, con questa mentalità non si va da nessuna parte» (Di giovedì 15 settembre 2022) Il tecnico della Lazio spiega la disfatta danese: le dichiarazioni di Sarri a Sky dopo il tonfo contro il Midtylland Lazio PIU BRUTTA – «La Lazio che si è vista a volte l’anno scorso come a Verona e Bologna. Purtroppo ogni tanto non ci presentiamo in campo e viene fuori questo tipo di partita. In Europa fa ancora più male, pensavo di lavorare nella direzione giusta». SPIEGAZIONE – «Non abbiamo avuto umiltà, pensavamo fosse una partita da mettere a posto prima o poi. Quando hai questa mentalità contro le squadre in Europa non esci fuori. La responsabilità è la mia, poi parlerò alla squadra». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 settembre 2022) Il tecnico dellaspiega la disfatta danese: le dichiarazioni dia Sky dopo il tonfo contro il MidtyllandPIU BRUTTA – «Lache si è vista a volte l’anno scorso come a Verona e Bologna. Purtroppo ogni tanto non ci presentiamo in campo e viene fuori questo tipo di partita. In Europa fa ancora più male, pensavo di lavorare nella direzione giusta». SPIEGAZIONE – «Non abbiamo avuto umiltà, pensavamo fosse una partita da mettere a posto prima o poi. Quando haicontro le squadre in Europa non esci fuori. La responsabilità è la mia, poi parlerò alla squadra». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #EuropaLeague | I convocati di Maurizio #Sarri per @fcmidtjylland - @OfficialSSLazio - sportface2016 : +++#Lazio, Maurizio #Sarri: 'Inchiesta su di me? Allora quest'anno ci sarà molto lavoro per il mio avvocato. Ho l'o… - SportRepubblica : Lazio, Sarri: 'Non ci siamo presentati in campo' - CorSport : #Lazio, #Sarri: 'Presuntuosi a livello immenso. Con i giocatori me la vedo io!' - LeBombeDiVlad : ?? #Lazio, #Sarri amareggiato dopo la disfatta in Danimarca: 'Non abbiamo rappresentato la nostra gente' Le sue p… -