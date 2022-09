Las Leonas | la recensione | Se il riscatto è su un campo di calcio femminile

(Di giovedì 15 settembre 2022) Ladi Las, un documentario prodotto da Nanni Moretti: storie diper sette donne latinoamericane, perlopiù domestiche o badanti al servizio di alcune famiglie romane, accomunate dalla passione per il. Ildicome spazio die ribellione "a quel mondo che mi teneva chiusa, nascosta", una passione nata "quando ancora non capivo chi ero". Per le protagoniste di Las, il documentario di Isabel Achaval e Chiara Bondi prodotto da Nanni Moretti e presentato alla Giornate degli Autori nella sezione Notti Veneziane durante la Mostra del Cinema di Venezia, correre dietro a una palla è l'occasione per rivendicare un'identità che le definisca oltre le mura domestiche delle famiglie a cui badano come tate o ...

Il campo di calcio come spazio di riscatto e ribellione "a quel mondo che mi teneva chiusa, nascosta" , una passione nata "quando ancora non capivo chi ero" . Per le protagoniste di, il documentario di Isabel Achaval e Chiara Bondi prodotto da Nanni Moretti e presentato alla Giornate degli Autori nella sezione Notti Veneziane durante la Mostra del Cinema di Venezia, ...15 settembre " L'immensità 15 settembre "21 settembre " Quel posto nel tempo 22 settembre " Don't worry darling