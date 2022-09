La scuola cade a pezzi: in un anno 45 crolli su base nazionale (Di giovedì 15 settembre 2022) Roma, 15 set – La scuola italiana e i crolli, le cadute di intonaco. Un problema di rischi – anche strutturali – in aumento drammatico, secondo i dati di Cittadinanzattiva riportati da Tgcom24. Decine di crolli in un anno, la scuola italiana cade a pezzi La scuola, già in difficoltà per il covid e per il caro energia, ora palesa anche l’emergenza crolli. Tra il settembre 2021 e il luglio 2022 ci sono stati infatti 45 episodi, tra crolli, distacchi di intonaco e finestre pericolanti in tutto il territorio nazionale: sedici di questi al Sud e sulle isole, 19 al Nord e un’altra decina al centro. Cittadinanzattiva riporta anche che in alcuni di questi casi c’è stato il ferimento di diverse persone, ma per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 15 settembre 2022) Roma, 15 set – Laitaliana e i, le cadute di intonaco. Un problema di rischi – anche strutturali – in aumento drammatico, secondo i dati di Cittadinanzattiva riportati da Tgcom24. Decine diin un, laitalianaLa, già in difficoltà per il covid e per il caro energia, ora palesa anche l’emergenza. Tra il settembre 2021 e il luglio 2022 ci sono stati infatti 45 episodi, tra, distacchi di intonaco e finestre pericolanti in tutto il territorio: sedici di questi al Sud e sulle isole, 19 al Nord e un’altra decina al centro. Cittadinanzattiva riporta anche che in alcuni di questi casi c’è stato il ferimento di diverse persone, ma per ...

_proud_of_lou_ : nella mia scuola è da anni che ogni tanto qualche banco o sedia cade dalla finestra - GazzChianti : TOSCANA - La ripartenza della scuola: ecco le regole in vigore da domani, giovedì 15 settembre. Cade l'obbligo di i… - RevenantMirko : RT @ViolaMilano: Ogni cultura ha le proprie festività. Nella cultura di casa mia, per esempio, il capodanno cade in concomitanza del primo… - LauraCa48453759 : RT @ViolaMilano: Ogni cultura ha le proprie festività. Nella cultura di casa mia, per esempio, il capodanno cade in concomitanza del primo… - SamBresciano : RT @marioimprota11: Cade l’intonaco, cadono le finestre, manca la carta igienica. Queste sono le condizioni della scuola italiana. Mancano… -

Covid e Università, ecco tutti gli atenei dove la mascherina resta ancora obbligatoria Cade l'obbligo di prenotazione del posto per seguire le lezioni, e del green pass all'ingresso. ... FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Scuola, il vademecum del ... Parte la campagna '#scuolaNOseggio' ...dalla tecnologia per supportare nuovi modi di insegnare e apprendere oltre ad aprire la scuola alla ... sulle cui spalle cade la maggior parte del lavoro di cura". Mammadimerda si unisce alla campagna ... Vanity Fair Italia La scuola riparte all'insegna della normalità In regione sono oltre 600mila gli studenti che torneranno sui banchi, senza più obbligo di mascherina e distanziamento ... Bambino di 6 anni travolto da un mobile Bambino di 6 anni travolto da un mobile mentre si prepara per andare a scuola. Il grave incidente domestico è avvenuto nella mattinata di ieri, martedì 13 settembre, a Livorno Ferraris, nella pianura ... l'obbligo di prenotazione del posto per seguire le lezioni, e del green pass all'ingresso. ... FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca, il vademecum del ......dalla tecnologia per supportare nuovi modi di insegnare e apprendere oltre ad aprire laalla ... sulle cui spallela maggior parte del lavoro di cura". Mammadimerda si unisce alla campagna ... Scuola: può davvero arrivare la settimana corta per il caro energia In regione sono oltre 600mila gli studenti che torneranno sui banchi, senza più obbligo di mascherina e distanziamento ...Bambino di 6 anni travolto da un mobile mentre si prepara per andare a scuola. Il grave incidente domestico è avvenuto nella mattinata di ieri, martedì 13 settembre, a Livorno Ferraris, nella pianura ...