La Regina Elisabetta e il retroscena sui messaggi di Natale

Decine di migliaia di britannici, in religioso silenzio e in coda per ore, sfilano l'uno dopo l'altro nella Westminster Hall per rendere l'ultimo omaggio allaII, morta giovedì scorso a 96 anni e 70 di regno. C'è chi si inchina, chi si toglie il cappello, chi recita una preghiera, molti si asciugano le lacrime. Dai più piccoli nel ...Un flusso senza sosta quello che, da quando sono state aperte le porte della camera ardente ieri pomeriggio, sfila a Westminister hall per rendere omaggio alla defunta. La camera ardente rimarrà aperta 24 ore su 24 fino alle 06.30 (le 07.30 in Italia) di lunedì mattina, giorno dei funerali di stato. Alle 8 di oggi, ora locale, la fila superava già ...(LaPresse) - Nella notte, a Londra, prove generali per il funerale della regina Elisabetta II che si terranno lunedì prossimo. Molti spettatori e curiosi si ...Un flusso senza sosta quello che, da quando sono state aperte le porte della camera ardente ieri pomeriggio, sfila a Westminister hall per rendere omaggio alla defunta regina Elisabetta.