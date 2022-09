Il gioco delle parti nella Proxy War e la differenza fra gli umani dei due fronti (Di giovedì 15 settembre 2022) La nozione di Proxy War, guerra per procura, ha trovato molti adepti, un po’ perché a volte ha qualcosa di attendibile, soprattutto perché esaudisce il desiderio di trattare tutto ciò che avviene come manovrato da lontano. E permette a ciascuno di collocare il suo “da lontano” dove preferisce. Nel caso dell’Ucraina, negli Stati Uniti (o nella Nato, intesa come sinonimo degli Stati Uniti). Effetto piuttosto ovvio, dal momento che la guerra di Putin non può chiamarsi per delega, mossa com’è direttamente e brutalmente da lui. (A parte il lapsus lessicale dell’operazione speciale). Gli Stati Uniti di Biden hanno senz’altro mostrato di avere un forte interesse alla resistenza ucraina, inimmaginabile certo per gli Stati Uniti di Trump. Questo deve intanto far riconoscere come esistano almeno due Stati Uniti, due Case Bianche, capaci di comportamenti opposti ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 15 settembre 2022) La nozione diWar, guerra per procura, ha trovato molti adepti, un po’ perché a volte ha qualcosa di attendibile, soprattutto perché esaudisce il desiderio di trattare tutto ciò che avviene come manovrato da lontano. E permette a ciascuno di collocare il suo “da lontano” dove preferisce. Nel caso dell’Ucraina, negli Stati Uniti (oNato, intesa come sinonimo degli Stati Uniti). Effetto piuttosto ovvio, dal momento che la guerra di Putin non può chiamarsi per delega, mossa com’è direttamente e brutalmente da lui. (A parte il lapsus lessicale dell’operazione speciale). Gli Stati Uniti di Biden hanno senz’altro mostrato di avere un forte interesse alla resistenza ucraina, inimmaginabile certo per gli Stati Uniti di Trump. Questo deve intanto far riconoscere come esistano almeno due Stati Uniti, due Case Bianche, capaci di comportamenti opposti ...

pdnetwork : Mentre il Movimento 5 Stelle faceva il gioco delle tre carte bloccando il decreto aiuti bis, oggi grazie alla media… - Agenzia_Ansa : La squadra arbitrale addetta alla Var per Juve-Salernitana non aveva a disposizione l'immagine a campo aperto in cu… - GrandeFratello : Si prepara a vivere una delle esperienze più incredibili della sua vita. Il suo mantra? Rimettersi sempre in gioco.… - mylsveta : RT @Cirenderaliberi: Le cose si decidono a Washington e a Bruxelles non a Roma. La #Meloni farà il gioco di Draghi servi atlantisti e delle… - lullabyfatale : RT @Marco562017: Gioco zero, risultati zero, entusiasmo sotto zero e stadio perennemente mezzo vuoto. Il fallimento è evidente e sotto gli… -