Fredy Guarin | l' ex Inter in lacrime | ' La mia vita sta cambiando' Ecco cosa gli è successo

CalcioWeb : Fredy #Guarin ha pubblicato una foto in lacrime: il messaggio sui social dell'ex #Inter | FOTO -

Il toccante addio su Instagram e i commenti degli ex compagni L'arrestoè stato arrestato nell'aprile del 2021, dopo una rissa furibonda con il padre, sedata dall'intervento della ...Cartellini rossi: cinque giocatori sono stati espulsi in partite di Supercoppa UEFA (tutti per le squadre che sarebbero poi uscite sconfitte) " Paul Scholes (2008, United) , Rolando eGuarín (...Fredy Guarin torna a farsi vivo sui social, ma con un post preoccupa i tifosi. Il colombiano ex Inter, che l'anno scorso era stato arrestato con l'accusa di violenza domestica ai danni ...Il colombiano ex Inter Fredy Guarin ha mostrato un'immagine su Instagram che lo ritrae in lacrime: 'Non lo faccio per i follower'.