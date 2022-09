Crisi Juventus | crolla la quota dell’esonero di Allegri | le previsioni sul sostituto

(Di giovedì 15 settembre 2022) La seconda sconfitta consecutiva in Champions League da parte dellaha aperto unache ha travolto in pieno Massimiliano. Il tecnico bianconero è nell’occhio del ciclone per non aver dato un gioco alla squadra e per risultati, soprattutto in ambito europeo, molto al di sotto delle aspettative.ha ancora la fiducia della dirigenza che però, se non dovesse esserci una inversione netta e in tempi brevissimi, potrebbe iniziare a guardarsi intorno. Un indizio di questo momento di difficoltà del tecnico di Livorno è dato dal crollo dellaper il suo esonero che, in sole 24 ore, è passata da 7,50 a 3,25. Una caduta verticale, secondo gli esperti Sisal,ù che ha portato alla ribalta il grande sogno del popolo bianconero: Zinedine Zidane. L’allenatore francese, fermo da un ...

