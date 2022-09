Covid, Speranza: “A scuola in presenza e in sicurezza, adesso si può” (Di giovedì 15 settembre 2022) ROMA – “A scuola in presenza e in sicurezza, adesso si puo’. Giorgia Meloni si esprima sulla campagna di vaccinazione se fosse chiamata a guidare il Paese”. Cosi’, in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa Ansa, il ministro della Salute Roberto Speranza sul tema Covid, vaccini e campagna vaccinale, in relazione al rientro a scuola con la riapertura dei vari istituti e dell’anno scolastico. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 15 settembre 2022) ROMA – “Aine insi puo’. Giorgia Meloni si esprima sulla campagna di vaccinazione se fosse chiamata a guidare il Paese”. Cosi’, in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa Ansa, il ministro della Salute Robertosul tema, vaccini e campagna vaccinale, in relazione al rientro acon la riapertura dei vari istituti e dell’anno scolastico. L'articolo L'Opinionista.

