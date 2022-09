umbriajournal_ : Confiscati beni a pluripregiudicato ora è sorvegliato speciale - PerugiaToday : Dichiara redditi da 'fame', ma vive da ricco: confiscati beni a un pluripregiudicato - PLegalita : Fino al 30 settembre 27 Comuni italiani, assegnatari di 38 beni confiscati alla criminalità, possono presentare pro… - LaRoss93718963 : RT @enricofe2: La Finlandia ha sequestrato i beni dei russi soggetti alle sanzioni per un importo di 189 milioni di euro. Si segnala che so… - enricofe2 : La Finlandia ha sequestrato i beni dei russi soggetti alle sanzioni per un importo di 189 milioni di euro. Si segna… -

Agenzia ANSA

Non va meglio per gli Enti sovra territoriali: su 10 province e città metropolitane destinatarie di, il 50% non pubblica gli elenchi. Delle 6 regioni, solo 2 (Calabria e Piemonte) ...Favorire l'uso sociale deialle mafie. Destinare risorse adeguate alle forze di polizia e alla magistratura per rafforzare il numero delle persone che vi operano. Sostenere giornalisti/e, amministratrici e ... Beni confiscati: 64% dei comuni è inadempiente Con l'inizio dell'anno scolastico arrivano i primi esami anche per i comuni italiani. La materia interrogata riguarda il livello livello di trasparenza della 'filiera" della confisca dei beni mafiosi.L’Associazione Avviso Pubblico ha lanciato l’appello #Nosilenziosullemafie rivolto alle candidate e ai candidati alle Elezioni politiche del 25 settembre affinché parlano di mafie e corruzioni e prend ...