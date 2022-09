ASUS ROG Zephyrus Duo 16, una formidabile macchina da gaming con doppio display travestita da notebook (Di giovedì 15 settembre 2022) Stanchi di cercare senza sosta un PC che sia in grado di soddisfare le nostre esigenze? Quello di ASUS ci toglierà ogni dubbio: eccolo. Potremo giocare letteralmente a qualunque titolo vorremo – Computermagazine.itCi è stato presentato Il ROG Zephyrus Duo 16, il quale monta due pannelli: quello classico incorporato nel coperchio e un touchscreen secondario, posizionato sopra la tastiera, che si inclina in automatico aprendo il laptop e va ad estendere la superficie dello schermo primario. Può, quindi, essere utilizzato per aumentare la superficie di lavoro verticale, cosa utile per chi si approccia nel mondo del videomaking, ma è anche un display secondario che potremmo utilizzare per menù, opzioni rapide e funzioni di gioco. Troviamo alcune migliorie, come il meccanismo che consente l’apertura dello schermo ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 15 settembre 2022) Stanchi di cercare senza sosta un PC che sia in grado di soddisfare le nostre esigenze? Quello dici toglierà ogni dubbio: eccolo. Potremo giocare letteralmente a qualunque titolo vorremo – Computermagazine.itCi è stato presentato Il ROGDuo 16, il quale monta due pannelli: quello classico incorporato nel coperchio e un touchscreen secondario, posizionato sopra la tastiera, che si inclina in automatico aprendo il laptop e va ad estendere la superficie dello schermo primario. Può, quindi, essere utilizzato per aumentare la superficie di lavoro verticale, cosa utile per chi si approccia nel mondo del videomaking, ma è anche unsecondario che potremmo utilizzare per menù, opzioni rapide e funzioni di gioco. Troviamo alcune migliorie, come il meccanismo che consente l’apertura dello schermo ...

