Watch out for 666 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tra le tante segnalazioni che ci arrivano una ci ha incuriosito, si tratta di un video musicale che risale al 1990, che è stato tradotto e sottotitolato in italiano. Non possiamo ripubblicare la versione sottotitolata, visto che è ancora sotto copyright, ma potete vedere il video originale senza sottotitoli: La canzone s'intitola , e la band che la canta sono gli Heaven's Magic, ovvero una delle tante band che faceva parte della setta Children of the God, poi chiamati The Family International. Setta tutt'ora in attività. La prima cosa che devo dire è che il video è reale, non un falso ricreato oggi come chi ce lo ha segnalato sospettava. Non c'è nulla che debba sorprenderci, è una canzone scritta dai membri di una setta con tendenze complottiste convinti (all'epoca) di un imminente giudizio universale. Vi riporto la traduzione italiana del testo: Attenti al 666! Attenti al 666! In ...

