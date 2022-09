Vicari (Bambino Gesù): 'Con 'In Place' risultati simili a trattamento in presenza' (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 13 set. - "Abbiamo avuto modo di sperimentare la piattaforma In Place già nel periodo Covid e poi nei tempi successivi. Abbiamo verificato come sia semplice da utilizzare e molto flessibile e ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 13 set. - "Abbiamo avuto modo di sperimentare la piattaforma Ingià nel periodo Covid e poi nei tempi successivi. Abbiamo verificato come sia semplice da utilizzare e molto flessibile e ...

lifestyleblogit : Vicari (Bambino Gesù): 'Con ‘In Place’ risultati simili a trattamento in presenza' - - zazoomblog : Vicari (Bambino Gesù): Con ‘In Place risultati simili a trattamento in presenza - #Vicari #(Bambino #Gesù): #Place - italiaserait : Vicari (Bambino Gesù): ‘Con ‘In Place’ risultati simili a trattamento in presenza’ -