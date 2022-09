Svolta meteo improvvisa sull’Italia, temperature in picchiata. Le previsioni (Di mercoledì 14 settembre 2022) Gli italiani devono essere preparati ad un peggioramento improvviso. Le previsioni meteo in Italia fanno riferimento infatti all’arrivo di temperature fredde. Ed è stato svelato dove e quando ci saranno queste variazioni improvvise, che cancelleranno praticamente l’estate, che ricordiamo è stata una delle più calde di sempre nella nostra nazione e non solo. Le informazioni dettagliate sono state diffuse dal sito Ilmeteo.it, che ha subito rivelato che si saluterà l’anticiclone africano Bacco. A breve vi diremo tutto sulle previsioni meteo in Italia, sull’arrivo di temperature decisamente più fredde e soprattutto dove e quando ci saranno maggiori conseguenze. Nei giorni scorsi ci sono stati invece improvvisi acquazzoni e temporali bagneranno qua e là Alpi, Piemonte, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 settembre 2022) Gli italiani devono essere preparati ad un peggioramento improvviso. Lein Italia fanno riferimento infatti all’arrivo difredde. Ed è stato svelato dove e quando ci saranno queste variazioni improvvise, che cancelleranno praticamente l’estate, che ricordiamo è stata una delle più calde di sempre nella nostra nazione e non solo. Le informazioni dettagliate sono state diffuse dal sito Il.it, che ha subito rivelato che si saluterà l’anticiclone africano Bacco. A breve vi diremo tutto sullein Italia, sull’arrivo didecisamente più fredde e soprattutto dove e quando ci saranno maggiori conseguenze. Nei giorni scorsi ci sono stati invece improvvisi acquazzoni e temporali bagneranno qua e là Alpi, Piemonte, ...

