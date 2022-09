Stato dell’Unione, Ursula von der Leyen: «Quella di Putin è una guerra contro di noi. Le sanzioni rimarranno» – La diretta (Di mercoledì 14 settembre 2022) «Questa è una guerra contro la nostra energia, la nostra economia, i nostri valori. È una guerra che colpisce il nostro futuro, dove si scontrano democrazia contro autocrazia. Con il coraggio necessario Putin fallirà e Ucraina ed Europa vinceranno. Il coraggio ha un nome, è Ucraina». Così Ursula von der Leyen, giacca gialla e camicetta blu in omaggio all’Ucraina, ha parlato davanti al Parlamento europeo. La presidente ha ricordato che dopo l’inizio della guerra un continente intero si è riempito di solidarietà: «Gli europei hanno trovato il coraggio di fare ciò che è giusto. La nostra Unione è stata all’altezza della crisi. Quindici anni fa durante la crisi finanziaria abbiamo impiegato anni per trovare soluzioni. Circa dieci anni dopo, con la ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 settembre 2022) «Questa è unala nostra energia, la nostra economia, i nostri valori. È unache colpisce il nostro futuro, dove si scontrano democraziaautocrazia. Con il coraggio necessariofallirà e Ucraina ed Europa vinceranno. Il coraggio ha un nome, è Ucraina». Cosìvon der, giacca gialla e camicetta blu in omaggio all’Ucraina, ha parlato davanti al Parlamento europeo. La presidente ha ricordato che dopo l’inizio dellaun continente intero si è riempito di solidarietà: «Gli europei hanno trovato il coraggio di fare ciò che è giusto. La nostra Unione è stata all’altezza della crisi. Quindici anni fa durante la crisi finanziaria abbiamo impiegato anni per trovare soluzioni. Circa dieci anni dopo, con la ...

