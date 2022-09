Spari in azienda, muore 61enne di Romano: fermato un uomo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Casale Cremasco Vidolasco. Viveva a Romano di Lombardia l’uomo di 61 anni ucciso a colpi di pistola mercoledì mattina all’interno della Classe A Energy di Casale Cremasco Vidolasco, in provincia di Cremona. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, intorno alle 9.47, un uomo armato avrebbe esploso diversi colpi di arma da fuoco colpendo ferendo a morte il titolare dell’azienda, Fausto Gozzini. L’episodio è avvenuto all’interno dell’azienda che si occupa di produzione, fornitura e installazione di sistemi a energia rinnovabile. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’Area unica per l’emergenza urgenza (Areu) con ambulanza, automedica ed elisoccorso, ma per il 61enne non c’ è stato nulla da fare. L’intera area circostante l’impresa è stata blindata dai carabinieri e la strada ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 14 settembre 2022) Casale Cremasco Vidolasco. Viveva adi Lombardia l’di 61 anni ucciso a colpi di pistola mercoledì mattina all’interno della Classe A Energy di Casale Cremasco Vidolasco, in provincia di Cremona. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, intorno alle 9.47, unarmato avrebbe esploso diversi colpi di arma da fuoco colpendo ferendo a morte il titolare dell’, Fausto Gozzini. L’episodio è avvenuto all’interno dell’che si occupa di produzione, fornitura e installazione di sistemi a energia rinnovabile. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’Area unica per l’emergenza urgenza (Areu) con ambulanza, automedica ed elisoccorso, ma per ilnon c’ è stato nulla da fare. L’intera area circostante l’impresa è stata blindata dai carabinieri e la strada ...

