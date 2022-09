San Francisco: un amore a prima vista (Di mercoledì 14 settembre 2022) amore a prima vista! San Francisco fa davvero questo effetto. O almeno per me è stato così. prima tappa del mio viaggio di nozze, sono approdata in questa magnifica città di sera. Per questo non mi sono immediatamente resa conto di quanto fosse bella. Anche perché avevo sulle spalle un volo di 12 ore abbondanti e 9 ore di fuso orario da smaltire. Da buona italiana, il primo pensiero è stato questo: troviamo un buon posto per mangiare e andiamocene a letto. Che poi da quel momento in avanti mi sia venuta la nausea di fronte ad hamburger e patatine è un’altra storia. Ma al cibo americano dedicheremo altri capitoli, forse. Unica nel suo genere San Francisco, a dispetto dell’immaginario collettivo, non è la classica metropoli “solo grattacieli”. Al contrario l’architettura di questa ... Leggi su distantimaunite (Di mercoledì 14 settembre 2022)! Sanfa davvero questo effetto. O almeno per me è stato così.tappa del mio viaggio di nozze, sono approdata in questa magnifica città di sera. Per questo non mi sono immediatamente resa conto di quanto fosse bella. Anche perché avevo sulle spalle un volo di 12 ore abbondanti e 9 ore di fuso orario da smaltire. Da buona italiana, il primo pensiero è stato questo: troviamo un buon posto per mangiare e andiamocene a letto. Che poi da quel momento in avanti mi sia venuta la nausea di fronte ad hamburger e patatine è un’altra storia. Ma al cibo americano dedicheremo altri capitoli, forse. Unica nel suo genere San, a dispetto dell’immaginario collettivo, non è la classica metropoli “solo grattacieli”. Al contrario l’architettura di questa ...

