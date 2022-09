Ornella Vanoni furiosa con Amadeus: “Con le basi non mi piace cantare”. La risposta del conduttore (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ornella Vanoni perde la pazienza con Amadeus. L’artista detesta playback e basi e non ne fa un mistero. Ecco che quindi, quando si è trovata sul palco dell’Arena di Verona per la registrazione della seconda serata dell’evento tv “Arena ‘60 ‘70 ’80 e…‘90” non ha reagito bene essendo costretta a cantare sì live ma con una base. È Biagio D’Anelli ad aver pubblicato su Instagram il filmato dove si vede Amadeus che chiede a Vanoni “la vuoi rifare che così viene meglio?” e lei risponde: “Con le basi non mi piace cantare”. Zan zan. Finita qui? No. Amadeus insiste: “Però scusa, la devi guardare, tu non la guardi, guardi solo loro” (chi? Cosa? Dal video è impossibile capirlo). E Vanoni chiosa: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022)perde la pazienza con. L’artista detesta playback ee non ne fa un mistero. Ecco che quindi, quando si è trovata sul palco dell’Arena di Verona per la registrazione della seconda serata dell’evento tv “Arena ‘60 ‘70 ’80 e…‘90” non ha reagito bene essendo costretta asì live ma con una base. È Biagio D’Anelli ad aver pubblicato su Instagram il filmato dove si vedeche chiede a“la vuoi rifare che così viene meglio?” e lei risponde: “Con lenon mi”. Zan zan. Finita qui? No.insiste: “Però scusa, la devi guardare, tu non la guardi, guardi solo loro” (chi? Cosa? Dal video è impossibile capirlo). Echiosa: ...

