Notte da incubo per Conceicao: debacle in Champions e aggressione alla famiglia, colpito uno dei figli (Di mercoledì 14 settembre 2022) E' stata una serata da incubo per l'allenatore Sergio Conceicao. L'avvio di stagione del Porto è stato dai due volti, in campionato occupa la terza posizione con 15 punti conquistati in 6 partite e a -3 dalla vetta occupata dal Benfica. In Champions League il percorso è già in salita, la squadra portoghese è ferma a zero punti a la qualificazione è appesa ad un filo. Dopo la sconfitta all'esordio contro l'Atletico Madrid, è arrivata una debacle davanti al pubblico amico. La gara contro il Brugge si è conclusa con un clamoroso 0-4. Al termine della partita si è verificato un brutto episodio. La famiglia di Conceicao è stata vittima di un'aggressione da parte di alcuni tifosi. Al termine del match, la moglie Liliana e i figli di 22 e 7 ...

