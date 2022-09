napolipiucom : Martino: 'Rangers-Napoli, ecco chi giocherà. Tra i colleghi gira una voce' #rangersnapoliMartino… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: KISS KISS - Martino: 'Rangers-Napoli, Simeone dal primo minuto, voci su Ostigard titolare? Nessuna conferma' https://t.… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: KISS KISS - Martino: 'Rangers-Napoli, Simeone dal primo minuto, voci su Ostigard titolare? Nessuna conferma' https://t.… - susydigennaro : RT @napolimagazine: KISS KISS - Martino: 'Rangers-Napoli, Simeone dal primo minuto, voci su Ostigard titolare? Nessuna conferma' https://t.… - napolimagazine : KISS KISS - Martino: 'Rangers-Napoli, Simeone dal primo minuto, voci su Ostigard titolare? Nessuna conferma' -

AreaNapoli.it

Carmineè intervenuto a Radio Goal su Radio kiss Kiss Napoli: Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre ...Carmineè intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la ...e Milan prima della sosta, due trasferte complicate che possono dare ancora più ... Rangers-Napoli, filtra clamorosa scelta di formazione. Martino: 'Non ho conferme' Rangers Glasgow-Napoli si giocherà questa sera alle ore 21 ... Ma l'indiscrezione dell'ultim'ora non ha trovato grandi riscontri nemmeno in Scozia. Carmine Martino, direttamente da Glasgow, attraverso ...Il Napoli, dopo aver vinto contro Lazio, Liverpool e lo Spezia, stasera scenderà in campo all’Ibrox Park contro i padroni di casa dei Glasgow Rangers.