Luca Vezil è il conduttore di Are You The One Italia

Luca Vezil (da instagram) Lui la sua metà l'ha già trovata. E di cognome fa Ferragni. Non parliamo di Fedez, attenzione, bensì di suo cognato che sta per debuttare alla guida di uno show per trovare l'amore. L'amante del fitness e fidanzato di Valentina Ferragni (sorella di Chiara), Luca Vezil, è il conduttore di Are You The One Italia. Come DM anticipato, sta per arrivare la versione nostrana del format cult di MTV (qui maggiori info). Luca è alla sua prima esperienza catodica. Il programma, già registrato in Spagna, è la novità in tema reality della nuova piattaforma Paramount +, che ospiterà anche la prossima edizione di Ex on the Beach, con confermata alla conduzione la coppia Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. "Grazie ad un algoritmo è possibile quantificare ...

