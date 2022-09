Letta: "Da Conte irresponsabilità irreparabile nel far cadere Draghi" (Di mercoledì 14 settembre 2022) "Conte nel momento clou ha fatto cadere Draghi. A me è sembrata una scelta di irresponsabilità irreparabile". Lo ha detto Enrico Letta intervistato questa mattina dal direttore del Foglio Claudio Cerasa nell'ambito degli incontri "Dialoghi sul futuro". Spiegando i motivi della rottura dell'alleanza con il Movimento cinque stelle, dopo che la non fiducia grillina al governo Draghi ha fatto terminare anzitempo l'esperienza dell'esecutivo di unità nazionale. Letta ha anche aggiunto che "i nostri elettori conoscono i nostri difetti e i nostri limiti. Anche i miei personali. Ma sanno anche che siamo affidabili e credibili soprattutto nei momenti difficili della storia del nostro paese". Marcando una distanza con il leader grillino. L'intervista integrale ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 14 settembre 2022) "nel momento clou ha fatto. A me è sembrata una scelta di". Lo ha detto Enricointervistato questa mattina dal direttore del Foglio Claudio Cerasa nell'ambito degli incontri "Dialoghi sul futuro". Spiegando i motivi della rottura dell'alleanza con il Movimento cinque stelle, dopo che la non fiducia grillina al governoha fatto terminare anzitempo l'esperienza dell'esecutivo di unità nazionale.ha anche aggiunto che "i nostri elettori conoscono i nostri difetti e i nostri limiti. Anche i miei personali. Ma sanno anche che siamo affidabili e credibili soprattutto nei momenti difficili della storia del nostro paese". Marcando una distanza con il leader grillino. L'intervista integrale ...

ale_dibattista : Controffensiva Ucraina, nuovi invii di armi, Putin (e dopo Putin) PD di Letta, Movimento 5 Stelle di Conte, “agenda… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Conte: “Sull’energia Draghi non ha ottenuto risultati in Ue, doveva battersi e non lo ha fat… - fattoquotidiano : Superbonus, Conte: “Mi auguro che Letta chieda scusa”. E ironizza: “Per Pd togliamo voti a destra? Siamo tutti cont… - Vincenz60682500 : RT @RennaNietta: Conte: 'Ora Letta chieda scusa e con lui anche tutti gli altri. Grazie al M5s e a quelli che Letta ha chiamato 'piccoli c… - GianniVezzani1 : RT @tempoweb: ??Senza vergogna: la “manina” sul #dlAiuti ??Anche Sanna #Marin sdogana #Meloni ??#Letta in ginocchio da #Conte ?? La prima pagi… -