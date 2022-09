Le Donatella | lo straziante addio di Silvia e Giulia Provvedi al loro papà

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Grande è il dolore per la morte di una persona cara, che lascia un vuoto incredibile:, i due amatissimi volti della televisione e voci del duo Le, hanno dovuto direalClaudio prematuramente scomparso. Poche sono le parole che hanno voluto condividere con i fan, in un messaggioche ha commosso tutti. Lutto per Le, l’al“Sei stato il nostro esempio e ti promettiamo che saremo forti come ci hai insegnato tu., ti ameremo per sempre” – hanno scrittosulprofilo Instagram condiviso, a didascalia di ...

Corriere

Poche sono le parole che hanno voluto condividere con i fan, in un messaggioche ha commosso tutti. Lutto per Le, l'addio al papà. " Sei stato il nostro esempio e ti promettiamo ...È proprio dal suo caso che Avvenire ha preso spunto per tornare ad accendere i riflettori sull'emergenza:, prima di togliersi la vita, aveva scritto un messaggioal suo fidanzato,... Donatella suicida in carcere a 27 anni: «Le portarono via il figlio, la sua morte è iniziata lì» Silvia e Giulia Provvedi, le splendide voci del duo Le Donatella, hanno detto addio al loro papà con uno straziante messaggio condiviso su Instagram.Grave lutto per Le Donatella, il duo musicale composto da Silvia e Giulia Provvedi. Le sorelle lo hanno perso all’improvviso e hanno comunicato il decesso sui loro canali social: ecco di chi si tratta ...