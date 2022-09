Le Donatella | gravissimo lutto! L’annuncio social di Silvia e Giulia Provvedi

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Unlutto ha colpito le gemelle. Le due componenti del duo musicale Lepiangono la scomparsa del padre. Ad annunciare la sua morte sono le due cantanti ed influencer via. “Sei stato il nostro esempio e ti promettiamo che saremo forti come ci hai insegnato tu. Papà Ti ameremo per sempre”, hanno scritto a corredo di un’immagine nera su cui spicca un cuore rosso. Al momento, non si conoscono le cause del decesso dell’uomo. Da “X Factor” a “L’Isola dei Famosi” Originarie di Modena,sono note per partecipato a “X Factor”, “Dance Dance Dance” e “Grande Fratello Vip”. Le due gemelle sono state le rivelazioni dell’edizione 2015 de “L’Isola dei ...

