Kate Middleton | anche per andare a scuola dai figli si concia così | look per nulla casual

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Ancora una volta,non passa inosservata per il suoquando accompagna i propri. Ore di lutto per la Royal Family britannica e il mondo intero, a causa della recente scomparsa di Sua Maestà, la Regina Elisabetta II. In queste ultime ore, il feretro è diretto verso Buckingham Palace e successivamente verrà trasportato al Palazzo di Westminster, per l’ultimo saluto e il funerale di Stato.– Altranotizia (Fonte: Google)Nonostante tale immane tragedia che ha colpito la Gran Bretagna, prontaad accogliere una nuova pagina di vita monarchica, grazie all’ascesa di Re Carlo III, non si arresta la quotidianità dei bambini “reali” che hanno ricominciato un nuovo ...