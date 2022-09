ENEAOfficial : #agricoltura #ambiente @ENEAOfficial, in collaborazione con l’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorn… - eldoctorleche : Acaba de publicar una foto en Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno - ENEAOfficial : RT @rinnovabiliit: ?? Il biopesticida amico delle api Un #pesticida che non nuoce alle #api è stato messo a punto dai ricercatori dell’@ENEA… - rinnovabiliit : ?? Il biopesticida amico delle api Un #pesticida che non nuoce alle #api è stato messo a punto dai ricercatori dell’… - danyrossoverde : @battistinia66 Diplomata presso@istituto zooprofilattico della Maremma -

Il Denaro

Nuovo prodotto dalla sperimentazione di Enea eSperimentale del Mezzogiorno In arrivo il biopesticida alleato delle api. Ossia capace di bloccare altri insetti dannosi senza colpire le api. Si tratta del nuovo prodotto ...... a cui hanno partecipato l'Superiore di Sanità, l'Sperimentale delle Venezie, il Museo delle Scienze (MUSE) di Trento e l'Università di Bologna. Con un post su ... Istituto Zooprofilattico di Portici, in una settimana un premio e un finanziamento per la ricerca - Ildenaro.it Monitorare le zanzare e i patogeni che possono trasmettere, come il virus West Nile, è importante per la salute pubblica e per la sanità animale, comunica l’Istituto Arriva l’app per tracciare le zanz ...Fastidiose, aggressive, in alcuni rari casi anche pericolose per la salute e la vita stessa (si pensi ai casi di West Nile) delle persone e degli animali. Le zanzare sono un elemento quotidiano delle ...