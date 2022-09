Il giocattolino sta sfuggendo di mano

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Fuori CM Punk. Fuori anche Kenny Omega e gli Young Bucks. Gli animi sono accesi in casa All Elite Wrestling e d’improvviso l’eldorado si è trasformato in una polveriera. Una cosa impensabile fino ad un anno fa, poi l’addio di Cody Rhodes, il defenestramento di molti protagonisti della prima ora hanno portato ad una situazione che si sta rivelando in parte ingestibile. Il, un po’ a tutti, stadi. Anche perché c’era chi aveva fatto il salto per ottenere chissà quali vantaggi e ad oggi, probabilmente, non ha ricevuto quello che sperava. I problemi ci sono. Non sono irrisolvibili. Il fatto che Chris Jericho e Jon Moxley si siano schierati al fianco di Tony Khan, fino a diventare il suo braccio destro, significa che c’è modo per proseguire rimettendo assieme i rapporti. Intanto però Kenny, Nick e Matt ...