Golf | Open d’Italia numero 79 | domani al via l’appuntamento più importante del panorama tricolore

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Francesco Pasquali nel 1925, Aldo Casera nel 1948, Ugo Grappasonni nel 1950 e 1954, Baldovino Dassù nel 1976, Massimo Mannelli nel 1980, Francesco Molinari nel 2006 e 2016. Sono questi coloro che hanno saputo vincere nel passato l’in casa. Furono in due a riuscirci a Roma, ma al Circolo delRoma Acquasanta, luogo diverso rispetto a quello del 2022, e cioè il Marco Simone& Country Club, che si trova a Guidonia Montecelio, appena a est della Capitale. Un’edizione, quella di quest’anno, particolarmente ricca di significati. Si è detto tanto del percorso che è quello della Ryder Cup 2023, ma si è anche posto giustamente l’accento su una qualità di gioco con non molti precedenti nel passato. Rory McIlroy, Viktor Hovland, Matt Fitzpatrick i tre principali grandissimi protagonisti, coloro che ...

Affaritaliani : Golf, all'Open d'Italia si sogna in grande E la partenza è già una sfida stellare - SophieFlambard : RT @dsitalia: Dal 15 al 18 settembre si terrà il DS Automobiles 79° Open d’Italia nello storico Marco Simone Golf & Country Club di Guidoni… - StampaBiella : Golf, Gregorio De Leo all’Open d’Italia con il suo mito Rory McIlroy - AGR_web : Al via il DS Automobiles 79° Open d’Italia di Golf sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club Il 79° ...… - golftgcom : Open d’Italia 2022, i #Molinari guidano 19 azzurri | La prima volta di Filippo Celli -

Il 79° Open d'Italia di Golf dal 15 al 18 settembre sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio ... Con il prologo della Rolex Pro Am, gara che vede dilettanti scendere in campo a fianco delle grandi stelle del golf, prende il via la 79ma edizione della kermesse italiana. Al Marco Simone Batistuta e ... Il nordirlandese Rory McIlroy, numero due mondiale, il norvegese ...