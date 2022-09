Giustizia fiscale, l’analisi delle proposte elettorali di sinistra e destra: ecco cosa serve davvero (Di mercoledì 14 settembre 2022) di Mikhail Maslennikov* cosa tassare, quanto tassarlo, quale equilibrio cercare tra pressione fiscale ed equità redistributiva del prelievo? Le risposte a queste domande sono emblematiche di visioni politiche distinte su come suddividere tra i contribuenti l’onere di fornire allo Stato risorse indispensabili a finanziare le politiche di bilancio orientate a obiettivi di crescita, risanamento dei conti pubblici, ridistribuzione del reddito e riduzione dei divari territoriali e settoriali. Proviamo a tracciare alcuni elementi per orientare la lettura di chi voglia con il proprio voto contribuire alla costruzione di un futuro orientato a una maggiore, dal punto di vista di Oxfam, Giustizia fiscale. Ribilanciamento del prelievo contro “riduzione delle tasse per tutti” Nel contesto italiano la quota dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) di Mikhail Maslennikov*tassare, quanto tassarlo, quale equilibrio cercare tra pressioneed equità redistributiva del prelievo? Le risposte a queste domande sono emblematiche di visioni politiche distinte su come suddividere tra i contribuenti l’onere di fornire allo Stato risorse indispensabili a finanziare le politiche di bilancio orientate a obiettivi di crescita, risanamento dei conti pubblici, ridistribuzione del reddito e riduzione dei divari territoriali e settoriali. Proviamo a tracciare alcuni elementi per orientare la lettura di chi voglia con il proprio voto contribuire alla costruzione di un futuro orientato a una maggiore, dal punto di vista di Oxfam,. Ribilanciamento del prelievo contro “riduzionetasse per tutti” Nel contesto italiano la quota dei ...

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: Cosa tassare, quanto tassarlo, quale equilibrio cercare tra pressione fiscale ed equità redistributiva del prelievo? @Oxfa… - ilfattoblog : Cosa tassare, quanto tassarlo, quale equilibrio cercare tra pressione fiscale ed equità redistributiva del prelievo… - StatiFrancesco : @berlusconi Berlusconi: per far ripartire l’economia abbatteremo la pressione fiscale aboliremo il regime delle aut… - MontanaGiacomo : @ilgiornale Hai dormito la notte scorsa Emiliano? Sembra che con i discorsi che fai sei rimasto stordito dal sonno.… - peppe_68 : Berlusconi in campagna elettorale chiede libertà, di, parola, di pensiero, di giustizia, fiscale..libertà di parola… -