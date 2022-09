Così è nata la bufala della relazione tra Lautaro Martinez e Lukaku L’attaccante dell’Inter | “Perché inventate storie?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 settembre 2022) È come se un post di satira pubblicato da Lercio in Italia diventasse una notizia. Questo è successo nei giorni scorsi sul web, facendo sì che ladi unatrae Romelu, i due attaccanti, rimbalzasse su siti e social network. Tutto nasce dal tweet di “Info real de tendencias“, un account satirico argentino: una foto che annuncia la storia d’amore tra i due centravanti, copiando la graficatestata argentina Olé (ma “dimenticandosi” di mettere l’accento). Tanto è bastato per trarre in inganno migliaia di persone e pure alcuni siti giornalistici, che hanno attribuito la notizia proprio a Olé. “Martínez”: Por esta noticia de Olé. pic.twitter.com/5XRO4YXgTu — Info real de tendencias ...