Come funzionano i contatori intelligenti per i risparmi: dovranno essere aggiornati i software (Di mercoledì 14 settembre 2022) Vanno aggiornati i software, l’obiettivo è di raffreddare i prezzi per non spingere le centrali a metano. Finora il depotenziamento era stato effettuato solo su richiesta del cliente o in caso di morosità Leggi su corriere (Di mercoledì 14 settembre 2022) Vanno, l’obiettivo è di raffreddare i prezzi per non spingere le centrali a metano. Finora il depotenziamento era stato effettuato solo su richiesta del cliente o in caso di morosità

demagistris : Ma come caro @GiuseppeConteIT ? Le sanzioni non funzionano ma teniamole, secondo quale logica? Nel frattempo le nos… - davcarretta : Le armi all’Ucraina non funzionano come le sanzioni contro la Russia. Ah no. ?? - ilfoglio_it : Nelle ultime 24 ore c'è una nuova convergenza tra la Lega, il colosso russo Gazprom e il ministero degli Esteri rus… - attiliolioi : @MaximilianDolce @DarioNardella Non lo escludo . Nè faccio distinzione ideologica . Ma tutti si svegliano adesso e… - Luxgraph : Come funzionano i contatori intelligenti per i risparmi: dovranno essere aggiornati i software #corriere #news #202… -