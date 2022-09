Colucci: “Non si può avere tutto subito, spirito giusto. Obiettivo? Un passo per volta” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPontedera – Allo stadio Ettore Mannucci di Pontedera si è giocata la terza giornata del campionato di Lega Pro, la sfida tra il Monterosi Tuscia e Juve Stabia, terminata col punteggio di 1-0 per le vespe. Al termine del match, mister Leonardo Colucci ha rilasciato alcune dichiarazioni. Scaccabarozzi – Quando si fanno delle scelte bisogna dare equilibrio, bisogna considerare anche come stanno i ragazzi fisicamente. Bisogna valutare una scelta sui 95 minuti e bisogna sapere che abbiamo cinque, sei centrocampisti e di Scaccabarozzi sono contento, come sono contento di tutti. Quando saranno tutti a regime, in quel ruolo verrà impiegato un calciatore con altre caratteristiche. Oggi dobbiamo pensare all’equilibrio perché sono le prime partite, questa settimana giochiamo ogni tre giorni e Scaccabarozzi mi da quello che cerco. Silipo e D’Agostino – ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPontedera – Allo stadio Ettore Mannucci di Pontedera si è giocata la terza giornata del campionato di Lega Pro, la sfida tra il Monterosi Tuscia e Juve Stabia, terminata col punteggio di 1-0 per le vespe. Al termine del match, mister Leonardoha rilasciato alcune dichiarazioni. Scaccabarozzi – Quando si fanno delle scelte bisogna dare equilibrio, bisogna considerare anche come stanno i ragazzi fisicamente. Bisogna valutare una scelta sui 95 minuti e bisogna sapere che abbiamo cinque, sei centrocampisti e di Scaccabarozzi sono contento, come sono contento di tutti. Quando saranno tutti a regime, in quel ruolo verrà impiegato un calciatore con altre caratteristiche. Oggi dobbiamo pensare all’equilibrio perché sono le prime partite, questa settimana giochiamo ogni tre giorni e Scaccabarozzi mi da quello che cerco. Silipo e D’Agostino – ...

