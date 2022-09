Calcio | Palladino | ' società non mi ha chiesto nessuno obiettivo ma di fare del mio meglio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Monza, 14 set. - (Adnkronos) - "Lami hadi inculcare le mie idee, di far andare più forte la squadra. Non mi hanessun, il Presidente e il direttore mi hannodisoltanto il mio, di questo sono super felice, è una dimostrazione di fiducia, io lavoro 12 ore al giorno per cercare diil massimo". Così il nuovo tecnico del Monza Raffaelenella conferenza stampa di presentazione. "Con il presidente Berlusconi è stata una bellissima serata, mi sono sentito quasi a casa, come mi sento qui in famiglia a Monza. Abbiamo parlato tanto di, non mi hanulla in particolare, mi hadi dare il massimo". Domenica ...