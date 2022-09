Bimba schiacciata da una statua in Germania, la Procura di Roma apre un'inchiesta (Di mercoledì 14 settembre 2022) Lavinia Trematerra, 7 anni, di Napoli, è stata travolta da una statua in marmo mentre giocava nel cortile di un albergo a Monaco di Baviera. Sulla vicenda indagano la Procura capitolina e i magistrati tedeschi Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 14 settembre 2022) Lavinia Trematerra, 7 anni, di Napoli, è stata travolta da unain marmo mentre giocava nel cortile di un albergo a Monaco di Baviera. Sulla vicenda indagano lacapitolina e i magistrati tedeschi

qnazionale : Bimba schiacciata da statua in Germania: nuova inchiesta sulla morte di Lavinia Trematerra - corrmezzogiorno : #Napoli Lavinia, schiacciata da statua Procura di Roma apre inchiesta - Gazzettino : Bimba schiacciata da una statua a Monaco, la Procura di Roma apre un'inchiesta per la morte di Lavinia Trematerra - ilmessaggeroit : Bimba schiacciata da una statua a Monaco, la Procura di Roma apre un'inchiesta per la morte di Lavinia Trematerra - CronacaSocial : Centinaia i presenti all'ultimo saluto per Alessia, la bimba schiacciata dall'altalena. Il vescovo: 'Solo l’amore è… -