Ascolti tv, per Rai 1 ancora repliche vincenti. Nudi per la vita cala (Di mercoledì 14 settembre 2022) Torna la nostra rubrica dedicata agli Ascolti tv della prima serata. Che imbarazzo il 13 settembre 2022 vedere ancora in onda le repliche di una fiction quando la stagione televisiva dovrebbe essere nel vivo. E vale lo stesso anche per Canale 5 che continua a mandare in onda film in replica. Rai 1 vince quindi facile nella prima serata del 13 settembre con le repliche di Lolita-Lobosco, peccato perchè avrebbe una lunga lista di titoli tra i quali pescare per regalare al pubblico qualcosa di inedito e invece…Non succede nulla di speciale, tra l'altro la mossa non aiuta neppure Rai 2 con la seconda puntata di Nudi per la vita, che cala sotto il milione di spettatori. Il pubblico sui social ha commentato con piacere lo show di Mara Maionchi ma i telespettatori davanti ...

