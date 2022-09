Amici 22 | si è formata la nuova classe e c’è già una potenziale coppia? Ecco i messaggi trovati sui social

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Questo pomeriggio è stata registrata la prima puntata dellaedizione die tra gli allievi potrebbe esserci una. Tra i ragazzi appena entrati nella scuola più spiata d’Italia ci sono Samuel Segreto e Maddalena Svevi. Entrambi sono entrati come ballerini. Lei, in particolare, ha avuto già delle esperienze interessanti avendo partecipato a programmi come il Cantante Mascherato e Pequenos Gigantes. Inoltre la danzatrice è apparsa nel videoclip di Perfetta Così, brano di Aka7even, anche lui ex allievo del talent show. I più curiosi, dopo aver letto i nomi dei nuovi protagonisti del talent show di Canale 5, hanno sbirciato sui loro profilie hanno scoperto che tra Manuel e Maddalena c’è già una conoscenza pregressa. Sono infatti emersi dei commenti che Samuel ha lasciato ...