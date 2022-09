(Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – “Non si pensi che i rischi di girarsi dall’altra parte siano meno alti di quelli di partecipare”. Lo dice il presidente di Fratelli d’Giorgiaa Faccia a faccia nella sede nazionale della Cna a Roma. “Capisco il punto di vista di tanti sulle, ma laè più: credo che l’debba continuare al’– afferma la leader di Fdi – perché la guerra è la punta del’iceberg di un conflitto può ampio. E’ una guerra per una rimodulazione degli equilibri mondiali. Se l’cade, chi pagherà di più saranno gli europei, quelli che si avvantaggiano saranno i cinesi. Finiremo sotto la sfera di influenza cinese, e non voglio finirci”. “Inoltre – prosegue ...

Adnkronos

Ucraina, Meloni: "Sanzioni questione complessa, ma Italia deve sostenere Kiev" (Adnkronos) – "Non si pensi che i rischi di girarsi dall'altra parte siano meno alti di quelli di partecipare". Lo dice il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a Faccia a faccia nella sede n ...Sanna Marin preferisce non intervenire sulle elezioni politiche in Italia ma a domanda precisa sull'eventuale vittoria della leader di ...