Ucraina, il governatore di Lugansk: 'I russi hanno abbandonato Kreminna' (Di martedì 13 settembre 2022) I russi 'hanno completamente abbandonato Kreminna, nell'est dell'Ucraina, ma le forze armate non sono ancora entrate in città'. Lo ha sottolineato Serhai Haidai, il governatore ucraino di Lugansk, con ... Leggi su globalist (Di martedì 13 settembre 2022) Icompletamente, nell'est dell', ma le forze armate non sono ancora entrate in città'. Lo ha sottolineato Serhai Haidai, ilucraino di, con ...

