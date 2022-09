Trombetti: “Spalletti cerca la rissa con De Laurentiis: polemica continua” (Di martedì 13 settembre 2022) L’accademico e politico italiano Guido Trombetti, illustre tifoso del Napoli, attacca aspramente Luciano Spalletti ai microfoni di Radio Marte. “L’allenatore soffre presunte ingerenze da parte della dirigenza? Spalletti è un dipendente, ma sta cercando la rissa con presidente ed opinionisti: non capisco perché non si dia una calmata, sta facendo una polemica continua, ed è una polemica artificiale. Non lo capisco: le cose vanno bene, lui è un grande tecnico e la squadra sta rispondendo; qual è il motivo per essere così acrimonioso? Tutti se lo chiedono”, ha affermato l’ex Rettore dell’Università Federico II di Napoli. “Appena avremo un minimo di difficoltà – ha proseguito – questo suo modo di comportarsi avrà degli effetti devastanti. Secondo lui, i ... Leggi su napolipiu (Di martedì 13 settembre 2022) L’accademico e politico italiano Guido, illustre tifoso del Napoli, attacca aspramente Lucianoai microfoni di Radio Marte. “L’allenatore soffre presunte ingerenze da parte della dirigenza?è un dipendente, ma stando lacon presidente ed opinionisti: non capisco perché non si dia una calmata, sta facendo una, ed è unaartificiale. Non lo capisco: le cose vanno bene, lui è un grande tecnico e la squadra sta rispondendo; qual è il motivo per essere così acrimonioso? Tutti se lo chiedono”, ha affermato l’ex Rettore dell’Università Federico II di Napoli. “Appena avremo un minimo di difficoltà – ha proseguito – questo suo modo di comportarsi avrà degli effetti devastanti. Secondo lui, i ...

