Taglio ai consumi del 5% obbligatorio | l' annuncio della Ue

(Di martedì 13 settembre 2022) Il limite al consumo di energia nelle ore di punta diventa un obbligo in Europa. Lo ha confermato la commissaria europea per l'Energia, Kadri Simson, intervenendo alla plenaria del Parlamento Ue a Strasburgo: «Domani porremo un obiettivoper ridurre i» di elettricità «nelle ore di punta» ma «daremo agli Stati membri la flessibilità di progettare le proprie misure come meglio credono». Il piano discusso oggi dalla Commissione europea prevede una riduzione obbligatoria del 5% del consumo di elettricità durante le ore di punta che copra almeno il 10% delle ore di ogni mese in cui i prezzi dovrebbero essere i più alti. Viene anche fissato l'obiettivo indicativo di ridurre del 10% il consumo totale mensile lordo di elettricità in ciascuno Stato membro. Stando a quanto è emerso, la riduzionedomanda di ...